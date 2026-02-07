Moria Casán habló de su vínculo con Javier Milei: los detalles

La relación de Moria Casán con Javier Milei comenzó hace más de ocho años, cuando la conductora estaba al frente de Incorrectas (2018-2020). “La relación con Milei viene desde el momento que yo, hace como 8 años atrás, tenía Incorrectas”, confesó la artista en el programa radial El Disparador.

Con el tiempo, sus conversaciones se mantuvieron de manera esporádica, hasta que Milei asumió la presidencia: “Y después así conversaciones, hasta que fue presidente, después se cortó. Y yo obviamente nunca más lo llamé, nunca más tuvimos contacto”, agregó, dejando en claro que la cercanía quedó atrás.

Moria también se refirió al impacto que esta relación tuvo en terceros, especialmente en Fátima, señalando que “creo que Fátima está muy castigada por esta relación con él”. La diva aprovechó para marcar una diferencia entre su vida personal y las afinidades políticas: “Más allá de mis simpatías políticas, yo estoy con Galmarini. En la familia no se habla de política, yo no hablo de política con Galmarini; yo estoy enamorada de mí, no entra la política, porque si no es imposible”.

Con su característico estilo directo, Casán reafirmó su respeto por la democracia y la libertad individual: “Yo soy una mujer democrática y libre. Si el pueblo elige una cosa, yo respeto lo que elige el pueblo, porque si no estaría siempre... Algunas veces sos a favor, otras veces sos oposición”.

La diva también adelantó que recibirá un homenaje “tipo Legranesco” en abril, en el Palacio Libertad, y habló de la serie de Netflix basada en su vida, que se estrenará en 190 países y 35 idiomas.

“No es una biografía, es mi vida ficcionada y siento que me honra”, afirmó, y subrayó que su vida no será edulcorada: “Yo creo que soy una mujer que nunca negoció mi libertad. Yo soy una mujer, pero yo mi vida en especial, yo la tengo que hacer verdadera. No quiero hacer una vida edulcorada, porque mi vida es mágica, pero no es edulcorada”.

