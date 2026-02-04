Buscan intensamente a un prófugo de la justicia por abuso sexual y violencia de género. Los operativos se mantienen sobre la Ruta Nacional 14 y zonas aledañas a Juan Pujol.

Un amplio dispositivo policial continúa este miércoles en la búsqueda de Emanuel Gómez, el prófugo que cuenta con una orden de captura por graves delitos y que ha logrado evadir en reiteradas oportunidades a las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, los rastrillajes, controles fijos y recorridas móviles concentrados en la Ruta Nacional N° 14 entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos no han dado resultado.

El sujeto es requerido por la Justicia con causa por Violencia de Género, Abuso Sexual a una menor y Robo. Según pudo conocerse, la orden de detención data de los primeros días de diciembre, pero su ejecución se activó recientemente, iniciando una persecución que lo ha llevado a moverse entre localidades.

Tras dictarse la orden, Gómez habría intentado eludir la captura dirigiéndose a Paso de los Libres. Fue buscado por la brigada, pero logró escapar y regresar a la zona de Juan Pujol, donde se desencadenó el intenso operativo del día martes. En ese episodio, tras ser avistado cerca de la Estancia "El Pilincho", huyó hacia un monte, luego abordó un camión que sufrió un accidente y aprovechó el siniestro para fugar nuevamente a pie. Incluso, en las últimas horas, evadió un control de Gendarmería en la misma ruta.

Pedido de colaboración:Las tareas investigativas y operativas continúan activas para dar cumplimiento a la orden judicial vigente, bajo la dirección del fiscal Bruno Gabriel Monzón y el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre. Se emplean diversos medios en el rastrillaje.

Alerta a la comunidad

Las autoridades recuerdan que, en sus últimos avistamientos, Gómez vestía una remera de Boca Juniors.

Se insiste en el pedido de colaboración ciudadana: la población debe abstenerse de abordarlo y, ante cualquier información sobre su paradero, comunicarse de inmediato al 911, a la Comisaría Primera de Mocoretá o a la dependencia policial más cercana.