Corrientes: demoraron a una mujer con 20 envoltorios de cocaína

La Policía demoró a una mujer y le secuestró 20 envoltorios con cocaína en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió este sábado a la mañana en un operativo de prevención.

El procedimiento fue llevado a cabo cerca de las 10, en inmediaciones de las calles Tupac Amaru y pasaje Catuegno. Fueron policías de la Comisaría Décimo Octava Urbana quienes identificaron a la joven de 24 años.

Durante el control, hallaron los 20 envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal especializado.

Minutos después, agentes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizaron el test correspondiente. El resultado confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 3,87 gramos.

Tras la confirmación, la mujer fue demorada y la sustancia quedó secuestrada bajo las formalidades legales.