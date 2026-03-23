Corrientes: paro por tiempo indeterminado en Simo Gas tras el despido de cinco trabajadores

El clima de tensión en la distribuidora correntina Simo Gas derivó en un cese de actividades total y por tiempo indeterminado. Los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Petroleros, denuncian que la firma no se cancelaron los sueldos correspondientes al mes de marzo y que, en represalia por las protestas iniciales, se produjeron despidos arbitrarios.

El representante gremial, Cristian Aguirre, explicó que el conflicto comenzó el pasado 19 de marzo con un paro de 48 horas debido a la falta de pago.

Sin embargo, la situación escaló drásticamente: "Se agravó porque en el medio del paro hubo cinco despidos por llevar adelante la medida", afirmó Aguirre, quien además advirtió que habría amenazas de "3 o 4" cesantías adicionales.

La postura del gremio: "Nadie cobró"

Desde el sector sindical aseguran que la totalidad del personal se encuentra afectado por la morosidad de la empresa. "Todavía nadie cobró, nadie. Ningún compañero de los que están acá", sostuvo el referente gremial a radio Sudamericana durante la manifestación en los portones de la distribuidora.

La decisión de los trabajadores es mantener la permanencia y el paro hasta que se logre un "resultado positivo" que incluya:

El pago íntegro de los haberes de marzo .

La reincorporación de los cinco trabajadores despedidos .

Garantías de estabilidad laboral para el resto de la planta.

El descargo de la empresa

Ante la escalada del conflicto, la dirección de Simo Gas difundió un comunicado oficial donde intenta contextualizar las medidas tomadas. La firma evitó referirse directamente a los despidos como represalia, pero admitió un "escenario desafiante" para la industria.

Según la empresa, la situación responde a factores externos:

Costos: aumento en la producción y distribución de gas.

Ventas: una marcada baja en el volumen de comercialización de garrafas.

Sostenibilidad: aseguran que las "decisiones recientes" buscan priorizar el equilibrio de la firma a largo plazo frente a la crisis del sector.

Impacto en el servicio

Al ser Simo Gas una de las principales distribuidoras locales, el paro por tiempo indeterminado podría afectar el normal suministro de gas envasado en distintos puntos de la ciudad si el conflicto no se resuelve en las próximas horas.