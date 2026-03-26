Corrientes: el cantante “Yiyo” advirtió sobre estafas con un número de teléfono falso

El músico correntino Roberto “Yiyo” Ibarra advirtió sobre la circulación de un número de celular falso con el que se ofrece contrataciones de su banda. A través de un video difundido en redes sociales junto a su pareja, denunció que terceros se hacen pasar por el grupo para solicitar señas y estafar a los seguidores.

El número en cuestión es el 3794-228655, que según Ibarra ya no está vinculado a su banda. “Por favor denuncien, no se enganchen si les piden seña”, indicó su pareja, enfatizando el riesgo para el público del interior provincial.

Además, Ibarra aclaró que ya no reciben adelantos de dinero y que el pago se realiza únicamente al momento de la llegada del grupo al lugar del show. Además, agradeció el acompañamiento de sus seguidores: “Gracias por el aguante de siempre”.