Corrientes inauguró el ciclo lectivo 2026 de los Centros de Desarrollo Infantil

El Gobierno de Corrientes inauguró este viernes el ciclo lectivo 2026 de los Centros de Desarrollo Infantil. El acto oficial estuvo encabezado por el ministro José Irigoyen, acompañado de autoridades provinciales, legisladores y familias.

Los CDI funcionan en distintos puntos de la provincia y atienden a unos 3.500 niños de entre 45 días y 4 años. Estas instituciones cumplen un rol central en el cuidado, la contención y el desarrollo integral de los niños durante sus primeros años de vida.

Durante el acto en el CDI “Mamita”, ubicado en el barrio Sur de la capital provincial, Irigoyen destacó que los centros forman parte de políticas públicas orientadas a garantizar el acompañamiento temprano. Por tal motivo, se brindan espacios de cuidado, juegos y aprendizaje para fomentar el desarrollo cognitivo de los niños.

También resaltó la adhesión de Corrientes al Programa Federal de Primera Infancia como un paso importante para fortalecer la acción conjunta entre el Estado y la comunidad.

En la jornada, el licenciado Manuel Santamaría se despidió tras ocho años al frente de la Dirección de Niñez y Familia. Utilizó una metáfora sobre el trabajo de las abejas para valorar la labor docente y técnica. De tal forma, señaló que el impacto más relevante es el desarrollo y los recuerdos que los niños conservan en la adultez.