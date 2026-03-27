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El actor Pablito Castillo llega a Corrientes con su show “La Risa que me Parió”

El influencer cuenta con más de 20 millones de seguidores entre todas sus plataformas. Fue furor en la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

Por El Litoral

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 10:41

El actor Pablito Castillo llega a Corrientes el próximo sábado 25 de abril a las 21 para presentar su show “La Risa que me Parió” en el Teatro Oficial Juan de Vera. El también influencer cuenta con más de 20 millones de seguidores y se convirtió en un fenómeno tras su temporada en Villa Carlos Paz.

El espectáculo recorre su vida y sus personajes más populares, como La Pelo y El Sugar. Con ese repertorio, combina humor, emoción y teatralidad que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Durante la función, Castillo realiza múltiples cambios de vestuario y cuenta con el acompañamiento de los actores Manuel Santos y Esteban Silva.

Show para todo la familia: dónde conseguir las entradas

El show busca que la experiencia comience desde la llegada del público, con un despliegue escenográfico y humor pensado para toda la familia. Castillo afirmó que su objetivo es que los espectadores se lleven un recuerdo inolvidable y disfruten cada momento de la función.

Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21. 

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