El actor Pablito Castillo llega a Corrientes con su show “La Risa que me Parió”

El actor Pablito Castillo llega a Corrientes el próximo sábado 25 de abril a las 21 para presentar su show “La Risa que me Parió” en el Teatro Oficial Juan de Vera. El también influencer cuenta con más de 20 millones de seguidores y se convirtió en un fenómeno tras su temporada en Villa Carlos Paz.

El espectáculo recorre su vida y sus personajes más populares, como La Pelo y El Sugar. Con ese repertorio, combina humor, emoción y teatralidad que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Durante la función, Castillo realiza múltiples cambios de vestuario y cuenta con el acompañamiento de los actores Manuel Santos y Esteban Silva.

Show para todo la familia: dónde conseguir las entradas

El show busca que la experiencia comience desde la llegada del público, con un despliegue escenográfico y humor pensado para toda la familia. Castillo afirmó que su objetivo es que los espectadores se lleven un recuerdo inolvidable y disfruten cada momento de la función.

Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21.