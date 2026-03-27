Lionel Scaloni sobre la suspensión de la Finalissima: “No es culpa de nadie

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la suspensión de la "Finalissima" y puso el foco en las dificultades organizativas. “No es culpa de nadie”, afirmó durante una conferencia de prensa previa al amistoso ante Mauritania.

El técnico explicó que las gestiones se vieron condicionadas por noticias poco alentadoras desde Qatar, a causa del conflicto bélico en Medio Oriente. “Empezó un tira y afloje, un tema difícil. Queríamos resolverlo rápido, pero se retrasó todo”, señaló.

Los motivos para no jugar en Roma

En ese sentido, detalló por qué el equipo no aceptó jugar el 27 de marzo en Roma, aunque sí evaluaba hacerlo días después. “La logística no era la misma y tuvimos que modificar todos los viajes”, indicó.

Scaloni remarcó que la planificación de una delegación numerosa requiere previsión y coordinación. “Somos entre 70 y 90 personas, con utileros que viajan desde acá. No es un traslado simple”, explicó.

Más allá de la suspensión, el entrenador destacó aspectos positivos del escenario actual. Señaló que los amistosos permitirán observar futbolistas y ampliar la base del plantel.

“Que los chicos estén con su familia y conocer a los más nuevos es bueno. Tienen la chance de mostrarse y pelear un lugar en el Mundial”, sostuvo.

El equipo disputará dos encuentros preparatorios en La Bombonera. El primero será hoy ante Mauritania y el segundo frente a Zambia el 31 de marzo.