Demoraron a dos hombres por transportar 800 paquetes de cigarrillos de contrabando en Corrientes

La Policía de Corrientes detuvo a dos hombres en el Barrio Esperanza tras ser detectados con 800 paquetes de cigarrillos de contrabando. El procedimiento ocurrió el jueves cerca de las 20 cuando los sospechosos circulaban hacia la avenida Maipú en una moto con una bolsa de consorcio y una mochila.

Al identificarlos, los policías constataron que transportaban 80 brezas de cigarrillos marca Rodeo, cada una con 10 atados de 20 paquetes. En total fueron 800 elementos sin aval aduanero.

Por este motivo, se secuestraron los cigarrillos y la moto. Además, los hombres detenidos, de 22 y 45 años, quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente, mientras que en la comisaría se realizó el protocolo por la supuesta infracción a la Ley Aduanera (Ley 22.415).