Corrientes: recuperaron semillas valuadas en millones de pesos tras un robo en Lavalle

La Policía de Corrientes recuperó semillas valuadas en millones de pesos tras un robo ocurrido el 8 de marzo en una agroquímica de Lavalle. Dos hombres fueron detenidos durante el operativo del jueves en el barrio San José de la capital provincial.

La causa fue coordinada por la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.), junto a la Comisaría de Distrito Lavalle y con la intervención fiscal correspondiente. Fue así que los policías realizaron un seguimiento que permitió dar con una pista concreta vinculada al robo.

En el procedimiento se secuestraron 30 paquetes de diferentes semillas valuadas en alrededor de 4 millones de pesos. Tanto los elementos como los demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Fuentes policiales indicaron que no se descartan nuevos allanamientos ni más detenciones, ya que la causa se mantiene abierta.