Aumentos de combustibles en Corrientes: cuánto subió la nafta en marzo

Los surtidores de Corrientes registraron un nuevo incremento en los precios de la nafta y el diésel. Se trata de otra suba significativa si se compara con los números a comienzo de marzo. En menos de un mes, los combustibles registraron aumentos de hasta 410 pesos por litro.

Estos son los aumentos registrados en YPF entre el 4 y el 27 de marzo. La nafta súper alcanzó los $2.000.

Nafta Súper: de $1.732 a $2.018 → +286 pesos

Infinia: de $1.937 a $2.198 → +261 pesos

Infinia Diesel: de $2.061 a $2.301 → +240 pesos

Diesel 500: de $1.891 a $2.220 → +329 pesos

El incremento responde principalmente a la suba sostenida del barril Brent, que repercute de manera directa en los costos de las estaciones. En este período, el mayor aumento se registró en el Diesel 500, lo que muestra cómo los combustibles diésel y de mayor rendimiento se ven más afectados por la volatilidad internacional

Entre los factores locales, también se destacan los incrementos recientes en Shell, donde la Súper quedó en $2.057, la V-Power en $2.316, el diésel común en $2.245 y la V-Power Diesel en $2.436.