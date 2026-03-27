Grachot: "Quiero unificar el sistema de liquidación, respetando a cada sector"

En su primer día al frente del Ministerio de Hacienda de Corrientes, Héctor Grachot dejó definiciones clave sobre la situación financiera de la provincia y anticipó reformas que le gustaría impulsar, cómo la unificación del sistema de liquidación salarial de los empleados públicos.

“Hoy tenemos cinco sistemas de liquidaciones distintas, es una locura. Quiero unificar liquidación, respetando a cada sector. Me gustaría unificar los recibos de sueldo para que sea más simple y transparente”, sostuvo en diálogo con Hoja de Ruta.

Hacia un sistema más claro

El funcionario explicó que el actual esquema obliga a realizar múltiples cálculos para aplicar aumentos o modificaciones, lo que complejiza la administración y dificulta la comprensión por parte de los trabajadores.

“Si el gobernador decide un aumento, debería aplicarse de manera directa sobre el básico y que impacte automáticamente en el bolsillo, sin tantos pasos intermedios”, señaló.

En esa línea, planteó que avanzaría con una iniciativa legislativa para ordenar el sistema y simplificar las liquidaciones.

Sueldos, pluses y formas de cobro

Consultado sobre la posibilidad de unificar también los distintos adicionales o plus salariales, Grachot reconoció que se trata de un debate abierto entre los propios trabajadores. “Hay quienes prefieren cobrar todo junto a fin de mes y otros que valoran tener ingresos cada 10 días. Antes de tomar una decisión, habría que escuchar a todos”, indicó.

Sin embargo, desde el punto de vista de la administración, admitió que concentrar los pagos sería más eficiente: “A la provincia le conviene unificar y pagar en un solo momento”.

Contexto económico y prioridades

El ministro también advirtió sobre un escenario complejo en materia de ingresos, marcado por la caída de la coparticipación nacional en términos reales. “La recaudación viene en baja y eso nos obliga a priorizar. El principal objetivo es sostener salarios, pero también hay que atender salud, educación, seguridad y obras”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el desafío es financiero más que presupuestario: “Los recursos ingresan día a día y si caen, hay que reorganizar decisiones”.

Conflicto docente y revisión de decreto

En relación al conflicto con el sector docente, Grachot confirmó que ya se corrigieron los errores en las liquidaciones y anticipó que el decreto que generó los descuentos será modificado.

“Es inaplicable. Ya tenemos un borrador para corregirlo y lo vamos a elevar al gobernador”, aseguró.

Además, se mostró abierto al diálogo con los gremios: “Las puertas están abiertas. Creo en el acuerdo como herramienta para avanzar”.

Digitalización y gestión

Por último, destacó que la provincia cuenta con un alto nivel de digitalización en la administración pública, lo que permitiría implementar cambios de manera ágil. “Tenemos un sistema preparado para avanzar hacia un gobierno más simple y eficiente”, concluyó.

Las definiciones del nuevo ministro marcan el inicio de una etapa que buscará ordenar las cuentas públicas en un contexto económico desafiante, con foco en la simplificación del sistema salarial y la sostenibilidad financiera.