¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Día de la Mujer Ministerio de Salud Servicio Penitenciario
Día de la Mujer Ministerio de Salud Servicio Penitenciario
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Detalles

Requisitos y fechas para el ingreso al Servicio Penitenciario de Corrientes

La Jefatura del Servicio Penitenciario anunció que desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de marzo se recibirán las solicitudes para el ingreso como cadetes. La inscripción se realizará de forma presencial en la sede de calle Pellegrini y San Luis.

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 16:27

El Servicio Penitenciario de Corrientes convoca a jóvenes de ambos sexos interesados en formarse como futuros agentes de la institución. E

l proceso de inscripción para el ciclo de formación estará habilitado durante los días hábiles del periodo comprendido entre el 9 y el 20 de marzo, en el horario de 07:00 a 13:00.

Los interesados deberán presentarse en la sede de la Dirección e Instituto de Formación Penitenciaria, ubicada en calle Pellegrini esquina San Luis (Capital), ingresando exclusivamente por calle San Luis.

Requisitos excluyentes

Para acceder a la preinscripción, los aspirantes deben cumplir con una serie de exigencias estrictas que garantizan el perfil institucional:

  • Identidad y conducta: Ser argentino (nativo o naturalizado) y poseer antecedentes honorables.

  • Edad: Tener entre 18 y 26 años al momento del ingreso.

  • Educación: Haber finalizado el ciclo secundario completo sin adeudar materias.

  • Estado civil: Soltero/a y sin hijos.

  • Condiciones físicas: * Estatura mínima: 1,65 m (masculino) y 1,60 m (femenino).

    • IMC: Entre 17 y 28.

    • Perímetro abdominal: Máximo 90 cm (hombres) y 80 cm (mujeres).

    • No poseer tatuajes en lugares visibles.

    • Aptitud psicofísica para actividades de alto rendimiento.

Documentación necesaria

Al momento de entregar la solicitud, es obligatorio presentar una carpeta (celeste para hombres, rosada para mujeres) que contenga:

  • Acta de nacimiento (fotocopia legalizada).

  • Título analítico de estudios secundarios (legalizado).

  • Certificado de buena conducta.

  • Cuatro fotos 4x4 con fondo celeste.

  • Fotocopia color del DNI (anverso y reverso).

  • Certificado de domicilio.

Proceso de selección y exámenes

Tras la inscripción, los aspirantes deberán superar una serie de instancias eliminatorias:

  1. Examen intelectual: Historia y Geografía de Corrientes, Formación Ética y Ciudadana, y Legislación de la repartición.

  2. Evaluación psicológica: A cargo del Centro de Reconocimiento Médico provincial.

  3. Examen médico: Realizado por profesionales de la institución.

  4. Examen físico: Pruebas de exigencia motriz.

  5. Entrevista institucional.

Las autoridades informaron que el cronograma de cada evaluación será notificado individualmente a los postulantes a medida que avancen en las distintas etapas del proceso de ingreso.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD