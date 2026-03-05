Requisitos y fechas para el ingreso al Servicio Penitenciario de Corrientes

El Servicio Penitenciario de Corrientes convoca a jóvenes de ambos sexos interesados en formarse como futuros agentes de la institución. E

l proceso de inscripción para el ciclo de formación estará habilitado durante los días hábiles del periodo comprendido entre el 9 y el 20 de marzo, en el horario de 07:00 a 13:00.

Los interesados deberán presentarse en la sede de la Dirección e Instituto de Formación Penitenciaria, ubicada en calle Pellegrini esquina San Luis (Capital), ingresando exclusivamente por calle San Luis.

Requisitos excluyentes

Para acceder a la preinscripción, los aspirantes deben cumplir con una serie de exigencias estrictas que garantizan el perfil institucional:

Identidad y conducta: Ser argentino (nativo o naturalizado) y poseer antecedentes honorables.

Edad: Tener entre 18 y 26 años al momento del ingreso.

Educación: Haber finalizado el ciclo secundario completo sin adeudar materias.

Estado civil: Soltero/a y sin hijos.

Condiciones físicas: * Estatura mínima: 1,65 m (masculino) y 1,60 m (femenino). IMC: Entre 17 y 28. Perímetro abdominal: Máximo 90 cm (hombres) y 80 cm (mujeres). No poseer tatuajes en lugares visibles. Aptitud psicofísica para actividades de alto rendimiento.



Documentación necesaria

Al momento de entregar la solicitud, es obligatorio presentar una carpeta (celeste para hombres, rosada para mujeres) que contenga:

Acta de nacimiento (fotocopia legalizada).

Título analítico de estudios secundarios (legalizado).

Certificado de buena conducta.

Cuatro fotos 4x4 con fondo celeste.

Fotocopia color del DNI (anverso y reverso).

Certificado de domicilio.

Proceso de selección y exámenes

Tras la inscripción, los aspirantes deberán superar una serie de instancias eliminatorias:

Examen intelectual: Historia y Geografía de Corrientes, Formación Ética y Ciudadana, y Legislación de la repartición. Evaluación psicológica: A cargo del Centro de Reconocimiento Médico provincial. Examen médico: Realizado por profesionales de la institución. Examen físico: Pruebas de exigencia motriz. Entrevista institucional.

Las autoridades informaron que el cronograma de cada evaluación será notificado individualmente a los postulantes a medida que avancen en las distintas etapas del proceso de ingreso.