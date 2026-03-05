Requisitos y fechas para el ingreso al Servicio Penitenciario de Corrientes

El Servicio Penitenciario de Corrientes convoca a jóvenes de ambos sexos interesados en formarse como futuros agentes de la institución. E
l proceso de inscripción para el ciclo de formación estará habilitado durante los días hábiles del periodo comprendido entre el 9 y el 20 de marzo, en el horario de 07:00 a 13:00.
Los interesados deberán presentarse en la sede de la Dirección e Instituto de Formación Penitenciaria, ubicada en calle Pellegrini esquina San Luis (Capital), ingresando exclusivamente por calle San Luis.
Requisitos excluyentes
Para acceder a la preinscripción, los aspirantes deben cumplir con una serie de exigencias estrictas que garantizan el perfil institucional:
-
Identidad y conducta: Ser argentino (nativo o naturalizado) y poseer antecedentes honorables.
-
Edad: Tener entre 18 y 26 años al momento del ingreso.
-
Educación: Haber finalizado el ciclo secundario completo sin adeudar materias.
-
Estado civil: Soltero/a y sin hijos.
-
Condiciones físicas: * Estatura mínima: 1,65 m (masculino) y 1,60 m (femenino).
-
IMC: Entre 17 y 28.
-
Perímetro abdominal: Máximo 90 cm (hombres) y 80 cm (mujeres).
-
No poseer tatuajes en lugares visibles.
-
Aptitud psicofísica para actividades de alto rendimiento.
-
Documentación necesaria
Al momento de entregar la solicitud, es obligatorio presentar una carpeta (celeste para hombres, rosada para mujeres) que contenga:
-
Acta de nacimiento (fotocopia legalizada).
-
Título analítico de estudios secundarios (legalizado).
-
Certificado de buena conducta.
-
Cuatro fotos 4x4 con fondo celeste.
-
Fotocopia color del DNI (anverso y reverso).
-
Certificado de domicilio.
Proceso de selección y exámenes
Tras la inscripción, los aspirantes deberán superar una serie de instancias eliminatorias:
-
Examen intelectual: Historia y Geografía de Corrientes, Formación Ética y Ciudadana, y Legislación de la repartición.
-
Evaluación psicológica: A cargo del Centro de Reconocimiento Médico provincial.
-
Examen médico: Realizado por profesionales de la institución.
-
Examen físico: Pruebas de exigencia motriz.
-
Entrevista institucional.
Las autoridades informaron que el cronograma de cada evaluación será notificado individualmente a los postulantes a medida que avancen en las distintas etapas del proceso de ingreso.