Inclusión y accesibilidad

Comenzó el curso de lengua de señas con más de 500 inscriptos en Corrientes

La capacitación se realiza en la Facultad de Derecho de la Unne y se extenderá hasta abril.

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 12:44

Con más de 500 inscriptos, este jueves comenzó en Corrientes una nueva edición del curso de Lengua de Señas, una propuesta orientada a fortalecer la inclusión y mejorar la comunicación con la comunidad sorda. La capacitación se desarrolla en el salón auditorio del campus “Deodoro Roca” de la Facultad de Derecho de la Unne.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través del Consejo Provincial de Discapacidad. La apertura contó con la presencia del ministro José Irigoyen y de la titular del organismo, Roxana Tannuri.

Días y certificado final

El curso tendrá una duración de seis clases, que se dictarán los días jueves hasta el 9 de abril. Al finalizar se entregarán certificados a quienes completen la capacitación. Debido a la gran convocatoria, los organizadores dispusieron dos grupos de cursado por cuestiones de espacio en el auditorio.

La propuesta está dirigida principalmente a personal que se desempeña en atención al público. Durante las clases se abordará vocabulario básico, estructuras de la lengua de señas y herramientas para interactuar de manera respetuosa y efectiva con personas sordas.

 

