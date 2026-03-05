Jorge Meza: “Buscamos que la obra pública también genere empleo”

El ministro de Obras Públicas de Corrientes, Jorge Meza, aseguró que el Gobierno provincial trabaja en una agenda de infraestructura orientada a fortalecer el desarrollo productivo, la logística y el empleo en la provincia.

En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario destacó que el plan de obras incluye puertos, rutas, aeropuertos y obras estratégicas en distintos puntos del territorio.

Puertos y logística para el comercio

Uno de los ejes principales es el fortalecimiento del sistema portuario. En ese sentido, Meza explicó que la provincia proyecta la construcción del puerto de Lavalle, que se sumará al actual puerto de la ciudad de Corrientes y al proceso de habilitación del puerto de Ituzaingó.

Según el ministro, estas tres terminales permitirán potenciar el transporte fluvial de cargas y mejorar la competitividad de la producción correntina.

“Estos puertos a futuro ayudarían muchísimo a la comercialización y al transporte fluvial de carga, lo que generaría un mayor despegue del comercio correntino”, explicó.

Obras viales prioritarias

El funcionario también confirmó que el Gobierno provincial avanzará con obras de repavimentación y mejora de rutas estratégicas.

Entre ellas, destacó la pavimentación de la Ruta Provincial 27 en el tramo que une Saladas con la zona de Boquerón, una obra que responde a un reclamo histórico de intendentes, productores y vecinos.

Además, adelantó que el plan incluye alrededor de 200 kilómetros de repavimentación en distintas rutas provinciales, cuyos tramos se irán definiendo en los próximos meses.

Trabajo conjunto para mantener rutas nacionales

Meza también se refirió al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y explicó que, ante la falta de recursos de la Dirección Nacional de Vialidad, se implementó un esquema de cooperación entre municipios, Nación y provincia.

El acuerdo establece que los municipios aportan combustible, la Nación maquinaria y la provincia coordina los trabajos, principalmente para la limpieza de banquinas.

“Esto parece algo elemental, pero es fundamental para la seguridad vial y para evitar situaciones de riesgo en las rutas”, sostuvo.

Aeropuerto de Paso de los Libres

Otro de los proyectos destacados es la refuncionalización del aeropuerto de Paso de los Libres.

Meza indicó que ya se realizaron obras en la pista y que ahora se avanzará en intervenciones en la terminal y en otras instalaciones para lograr su habilitación operativa.

La idea del Gobierno provincial es que el aeropuerto pueda funcionar como terminal de cargas, aunque también se analiza la posibilidad de habilitar vuelos de cabotaje en el futuro.

“Puede generar un gran interés para el turismo, especialmente para visitantes brasileños que viajan al sur del país”, explicó.

Obras en ejecución en toda la provincia

El ministro también mencionó otras obras en marcha, como la construcción de cuarteles para brigadas de bomberos forestales en localidades como Gobernador Virasoro y Santa Rosa, además de proyectos de infraestructura escolar y programas de vivienda.

En paralelo, se desarrollan obras urbanas solicitadas por intendentes, que incluyen mejoras en espacios públicos, caminos vecinales, cordón cuneta e iluminación.

“También buscamos que la obra pública genere empleo, ya sea a través de los municipios o mediante procesos licitatorios con empresas constructoras”, señaló.

El segundo puente Chaco–Corrientes

Respecto al proyecto del segundo puente entre Chaco y Corrientes, Meza afirmó que se continúa avanzando en las etapas administrativas necesarias para concretar la obra.

En ese marco, confirmó que el 8 de abril se realizará una audiencia pública vinculada al estudio de impacto ambiental del proyecto, un paso clave dentro del proceso previo al inicio de la construcción.

“El segundo puente es un sueño que todos tenemos, pero es una megaobra que requiere distintas etapas y financiamiento internacional”, concluyó.