Claudio Polich SADOP Juan Pablo Valdés
Adopción en Corrientes: buscan familia para un niño de 10 años

El menor, nacido el 7 de julio de 2015, cursará quinto grado y participa constantemente en actividades recreativas y culturales.

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 09:05

La Justicia convocó a familias y personas de todo el país interesadas en adoptar a un niño de 10 años. La búsqueda responde al Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá y la gestión se realiza a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

El menor, nacido el 7 de julio de 2015, cursará quinto grado y participa activamente en actividades recreativas y culturales. Juega al rugby en un club de la ciudad de Corrientes y disfruta de talleres de cocina y carpintería.

Según quienes lo conocen, es un niño alegre, respetuoso y colaborador, quien expresó su interés por integrarse a una familia de tipo tradicional y está abierto a conocer postulantes de cualquier lugar del país.

Desde el Poder Judicial se recordó que la adopción es clave para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Cada convocatoria pública busca ampliar las posibilidades de encontrar un hogar que ofrezca amor, cuidado y estabilidad.

Cómo postularse

  • Descargar el Formulario de Convocatorias Públicas: Formulario RUACtes

  • Enviar el formulario por correo electrónico a:

    • Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: [email protected]

    • Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes): [email protected]

Para consultas telefónicas, los números disponibles son 03774-423927 (Juzgado) y 03794-4104298 (RUACtes), en horario de lunes a viernes de 7:00 a 13:00. La dirección de atención es Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso, Corrientes.

