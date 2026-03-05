Adopción en Corrientes: buscan familia para un niño de 10 años

La Justicia convocó a familias y personas de todo el país interesadas en adoptar a un niño de 10 años. La búsqueda responde al Juzgado de Familia de Curuzú Cuatiá y la gestión se realiza a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

El menor, nacido el 7 de julio de 2015, cursará quinto grado y participa activamente en actividades recreativas y culturales. Juega al rugby en un club de la ciudad de Corrientes y disfruta de talleres de cocina y carpintería.

Según quienes lo conocen, es un niño alegre, respetuoso y colaborador, quien expresó su interés por integrarse a una familia de tipo tradicional y está abierto a conocer postulantes de cualquier lugar del país.

Desde el Poder Judicial se recordó que la adopción es clave para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Cada convocatoria pública busca ampliar las posibilidades de encontrar un hogar que ofrezca amor, cuidado y estabilidad.

Cómo postularse

Descargar el Formulario de Convocatorias Públicas: Formulario RUACtes

Enviar el formulario por correo electrónico a: Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: [email protected] Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes): [email protected]



Para consultas telefónicas, los números disponibles son 03774-423927 (Juzgado) y 03794-4104298 (RUACtes), en horario de lunes a viernes de 7:00 a 13:00. La dirección de atención es Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso, Corrientes.