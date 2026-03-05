Corrientes celebra el Mes de la Mujer con más de 60 emprendedores locales

La Municipalidad de Corrientes, a través de su programa Ciudad de Diseño, conmemorará el Mes de la Mujer este domingo 8 de marzo en Terrazas del Paraná. La feria, que se desarrollará de 18 a 23, reunirá a más de 60 emprendedores locales con productos de artesanía, diseño e impresión 3D.

Transmisión vía streaming

Además de la oferta de artículos para el hogar, juguetes e indumentaria, el evento contará con un patio gastronómico y un canal de streaming. La iniciativa busca visibilizar la creatividad y el trabajo de las mujeres emprendedoras, quienes representan más del 85% de los participantes del programa.

La subsecretaria de Economía del Conocimiento y Desarrollo Local, Thea Beláustegui, explicó que se mostrarán historias de vida de las emprendedoras y habrá presencia de distintas áreas municipales para brindar información sobre apoyos a los emprendedores.

Ciuda de Diseño

El programa Ciudad de Diseño nuclea actualmente a casi un centenar de emprendedores correntinos, quienes reciben capacitaciones municipales para fortalecer sus productos y expandir sus negocios.

Ayer se realizó en la Sociedad Española una reunión organizativa para planificar los lineamientos de este año y los próximos eventos, incluyendo la edición del Mes de Corrientes. Beláustegui adelantó que se preparan nuevas actividades para vecinos y turistas en distintas presentaciones a lo largo del año.