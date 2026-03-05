Acdp rechazó el aumento salarial: "Analizamos los próximos pasos"

Los gremios docentes de Corrientes rechazaron la propuesta salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y comenzaron un proceso de consulta interna para definir las medidas a seguir. Así lo confirmó José Gea, secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), quien explicó que el incremento ya había sido presentado previamente y que el sector no lo considera suficiente frente a la situación económica actual.

“Ya habíamos tenido esa propuesta hace una semana. En aquel momento no estuvimos de acuerdo y obviamente ayer tampoco”, señaló en diálogo con el programa de streaming Hoja de Ruta.

Reclamo por mayor recuperación salarial

Según explicó Gea, la principal demanda del sector docente es avanzar hacia una recomposición que acerque los salarios a la canasta básica.

“El objetivo es estar lo más cerca posible de la canasta familiar. Para lograr eso necesitábamos una recomposición mayor”, sostuvo.

Aunque evitó precisar un porcentaje exacto, indicó que el monto que pretendían implicaba un incremento considerablemente superior al ofrecido por el Ejecutivo provincial.

Al mismo tiempo, aclaró que los gremios reconocen el contexto económico, pero remarcan que la pérdida del poder adquisitivo se arrastra desde hace tiempo.

Falta de previsibilidad en la negociación

Otro de los puntos cuestionados por el dirigente sindical fue el momento en que se inició la negociación salarial.

“Las reuniones comenzaron faltando apenas una semana y media. No se puede resolver en ese tiempo una crisis salarial que viene analizándose desde hace mucho”, afirmó.

Gea también advirtió que la incertidumbre sobre los ingresos coparticipables provenientes de Nación complejiza las discusiones salariales, aunque insistió en que el diálogo con el Gobierno provincial debe mantenerse abierto.

Consulta con la docencia

Tras el rechazo formal a la propuesta, los gremios iniciaron ahora un proceso de consulta con sus bases para definir los pasos a seguir.

“Ahora viene un análisis dentro de cada sindicato y con toda la docencia. Ese es el mecanismo que siempre utilizamos”, explicó el secretario general de ACDP.

En paralelo, el dirigente confirmó que el diálogo con el Gobierno continuará, tanto en el ámbito salarial como en otras mesas de trabajo vinculadas a cuestiones educativas, pedagógicas y administrativas.

El rechazo al aumento del 6% abre así una nueva etapa de discusión entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes, en un contexto marcado por la inflación y el reclamo de recomposición salarial en el sector público.

