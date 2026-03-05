Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán

Israel lanzó una nueva serie de ataques sobre Teherán, alcanzando 40 objetivos estratégicos iraníes. La ofensiva forma parte de la duodécima oleada desde que comenzó la guerra conjunta con Estados Unidos, el pasado sábado.

Participaron aproximadamente 90 aviones de combate que utilizaron cerca de 200 municiones durante la operación. Entre los objetivos alcanzados se encuentran un cuartel general de la unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz y una sede de la fuerza paramilitar Quds en Teherán.

El Ejército israelí indicó que la ofensiva busca golpear instalaciones clave de las fuerzas iraníes, en un contexto de escalada del conflicto en la región. No se reportaron detalles sobre víctimas o daños colaterales hasta el momento.

