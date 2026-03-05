¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Conflicto internacional

Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán

Se trató de la duodécima ola de bombardeos desde el inicio de la guerra con Irán.

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 10:29
Foto: EFE.

Israel lanzó una nueva serie de ataques sobre Teherán, alcanzando 40 objetivos estratégicos iraníes. La ofensiva forma parte de la duodécima oleada desde que comenzó la guerra conjunta con Estados Unidos, el pasado sábado.

Participaron aproximadamente 90 aviones de combate que utilizaron cerca de 200 municiones durante la operación. Entre los objetivos alcanzados se encuentran un cuartel general de la unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz y una sede de la fuerza paramilitar Quds en Teherán.

El Ejército israelí indicó que la ofensiva busca golpear instalaciones clave de las fuerzas iraníes, en un contexto de escalada del conflicto en la región. No se reportaron detalles sobre víctimas o daños colaterales hasta el momento.

Con información de TN.

 

