Quién es el nuevo director del Hospital "Daniel W. Vergara" en Yapeyú

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, oficializó este jueves los cambios en la conducción del Hospital “Daniel W. Vergara” de Yapeyú.

El doctor Gledson Luis Sebastiao Da Silva, médico clínico general egresado de la Universidad Nacional de Rosario, asumió como nuevo director de la institución, acompañado por el también médico clínico Dieison Romeu Krapp, quien se suma al equipo de profesionales del centro de salud.

Durante la ceremonia, el ministro Lanari agradeció la labor del personal y valoró las condiciones edilicias del centro asistencial. “Encontré un hospital muy lindo, en buenas condiciones, y vamos a seguir trabajando para mejorar esta institución. Estamos para dar respuestas”, afirmó el funcionario tras recorrer las instalaciones junto a las nuevas autoridades.

Ejes de gestión: atención primaria y enfermedades crónicas

El titular de la cartera sanitaria definió los pilares fundamentales que guiarán la nueva etapa del hospital local. La estrategia apunta a un fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud (APS), priorizando el control materno-infantil, el seguimiento del embarazo y la atención integral de enfermedades crónicas no transmisibles.

"Tenemos que enfocarnos en la diabetes, la hipertensión y la arterosclerosis, condiciones que cobran especial relevancia dado el proceso de envejecimiento poblacional que observamos actualmente en la Argentina", explicó Lanari Zubiaur.

Asimismo, el ministro hizo hincapié en la regionalización del sistema sanitario. El objetivo es potenciar los hospitales de cabecera y mantener un contacto estrecho con los coordinadores de cada región, logrando así un diagnóstico preciso de las necesidades sanitarias en cada territorio de la provincia.

Compromiso y trabajo comunitario

Por su parte, el flamante director, Sebastiao Da Silva, agradeció la confianza y subrayó que el éxito de la gestión dependerá de la articulación con la comunidad de Yapeyú. "Tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo en la promoción de la salud. Vamos a conformar un equipo fuerte para dar respuestas en cada uno de los servicios", aseguró el profesional de origen brasileño.

Lanari concluyó su visita destacando que la salud pública no depende exclusivamente del personal médico, sino del compromiso recíproco. “La empatía con la población es fundamental para lograr buenos resultados”, enfatizó antes de mantener una reunión de trabajo con el intendente local, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas entre la Provincia y el Municipio.