Condenaron por abigeato a un hombre atrapado hace menos de un mes en Corrientes

En una rápida respuesta judicial, un cuatrero detenido hace tres semanas por la Policía Rural con más de 100 kilos de carne ilegal en campos de Santo Tomé, fue condenado a 3 años de prisión, en juicio abraviado.

Se trató de un caso de abigeato que terminó con una condena en menos de un mes, tras una investigación conjunta entre la Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé y la Fiscalía Rural.

La causa se inició el 12 de febrero, cuando una comitiva policial abrió el preventivo N° 013/26 a partir de la denuncia de una productora del paraje Los Bretes, quien informó la sustracción de dos terneras negras desde un corral arrendado.

Al llegar al lugar, la damnificada constató el corte del alambrado perimetral, lo que motivó rastrillajes a caballo por las zonas cercanas, aunque inicialmente sin resultados.

La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal rural Dr. Martín Leiva, y permitió la detención de Rodolfo Ysrael Miño, además del secuestro de 115,5 kilos de carne y dos cueros, elementos que habrían estado vinculados al hecho.

Finalmente, la Justicia condenó a 3 años de prisión en suspenso al demorado, pena que quedará supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones, caso contrario la condena será de cumplimiento efectivo.