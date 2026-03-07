Tras el decomiso de 720 kilos de pescados denunciarán por “depredación” al acopiador

Este sábado, por orden de la Justicia le colocaron fajas se secuestro al vehículo tipo frigorífico secuestrado el viernes en Ituzaingó por el traslado ilegal de 720 kilos de pescados, entre los que había especies protegidas como el dorado.

Desde la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia anticiparon que “estamos alistando una denuncia penal contra este acopiador por depredación a la fauna ictícola de Corrientes en infracción a la ley comercial 1030/92 y 1863 de fauna de la provincia”, advirtió en contacto con El Litoral, Raúl Barrientos, de la delegación Corrientes de Recursos Naturales.

Además, “por este hecho, vamos a solicitar un pedido de informes al Senasa para que dé explicaciones acerca de la extensión irregular de guía, ya que la documentación que presentó el acopiador no contaba con el respaldo que debe tener de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia”, remarcó.

Señaló además que el camionero que transportaba 444 piezas ictícolas en la caja de frío, “llevaba una guía extendida por el Senasa por una cantidad menor de pescados a los encontramos y secuestramos en el vehículo”.

Inhabilitada



En otro orden de cosas, Barrientos aclaró que la persona aprehendida “estaba inhabilitada” para ejercer la actividad porque “tenía causas previas y multas que hasta el momento no regularizó con el organismo”, puntualizó, en referencia a actuaciones previas y otros procedimientos.

Sobre los antecedentes describió que “en una ocasión realizamos un allanamiento a su centro de acopio donde detectamos que tenía surubíes con cabeza, fuera de medida, en bolsas, y sin rótulos de Senasa. Todo eso está prohibido por las leyes provinciales. Además, hay que tener en cuenta que Bella Vista está ubicada en una zona de reserva lo cual agrava la situación ya que no se puede extraer pescados de manera comercial”, aclaró.

En cuanto al secuestro del viernes en Ituzaingó, donde intervino personal del Escuadrón 47 de la Gendarmería Nacional y Policía Rural y Ecológica, decomisaron 20 dorados, 20 surubíes, 33 bogas, 8 patíes, 32 sábalos, así como 331 filetes, según detalló un informe oficial.

Por el hallazgo de los dorados en el camión térmico, Barrientos sostuvo que “eran ejemplares de 11 o 12 kilogramos, son animales grandes en edades adultas ya de reproducción; si el argumento era que procedían de criaderos, esta persona no contaba con un remito o comprobante que avale esa compra. También hay que tener en cuenta que los criaderos venden ejemplares que pesan como mucho 3 kilogramos”, aclaró el delegado correntino de Recursos Naturales.

Cabe señalar que primeramente intervino el Juzgado Federal de Corrientes, luego de la demora del camión por parte de Gendarmería en el cruce de la Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 120.