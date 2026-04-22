Corrientes: robaron una moto en la Costanera Sur y el hecho quedó registrado en video

Un hombre robó una motocicleta perteneciente a un empleado de un bar ubicado en la zona de la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió esta mañana a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes, que captaron toda la secuencia del robo, se observa cómo el delincuente ingresó caminando por la vereda del establecimiento. En cuestión de segundos, manipuló el sistema de cambios y se llevó la moto de la zona.

La víctima declaró que dejó el vehículo marca Keller estacionado a la 9.50, entró al local y al instante escuchó cómo se encendía. Fue en ese momento que persiguió al delincuente durante unas cuadras, pero no llegó a alcanzarlo. La denuncia ya fue presentada en la Comisaría Segunda, quien realiza la búsqueda de la moto.