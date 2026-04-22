Zulli asumió en el Jurado de Enjuiciamiento y destacó el rol en el control judicial

El diputado nacional Christian Zulli (PJ) juró como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, un órgano clave dentro del sistema institucional argentino encargado de evaluar la conducta de jueces federales y determinar su eventual remoción.

En diálogo con Hoja de Ruta, Zulli explicó la importancia de este espacio: “Es un órgano fundamental en la vida democrática, porque controla al Poder Judicial y permite garantizar que nadie esté por encima de la ley”.

Cómo funciona el Jurado

El Jurado de Enjuiciamiento interviene una vez que el Consejo de la Magistratura define que un magistrado debe ser sometido a proceso. Allí se analizan pruebas, se escuchan testigos y se decide —por mayoría— si corresponde o no la destitución.

“Vamos a evaluar las pruebas, escuchar a los testigos y, en base a eso, determinar la remoción o no del juez”, detalló.

El organismo está integrado por siete miembros: legisladores de distintos espacios políticos, representantes de jueces y del Colegio de Abogados, lo que —según Zulli— garantiza pluralidad.

“Hay representación de oficialismo y oposición, junto con magistrados y abogados. Esa composición permite asegurar imparcialidad en las decisiones”, sostuvo.

Debate por las PASO y agenda legislativa

Consultado sobre el posible envío de un proyecto del Gobierno nacional para eliminar las PASO, Zulli expresó su postura crítica: “Las PASO son muy valiosas, sobre todo en elecciones presidenciales, porque permiten democratizar los partidos y definir liderazgos”.

Si bien no descartó el debate en el Congreso, advirtió que la iniciativa podría responder a una estrategia política del oficialismo: “Es un intento de retomar la agenda en un contexto donde la economía no está funcionando y la gente no llega a fin de mes”.

En la misma línea, cuestionó el paquete de medidas que incluiría ficha limpia y cambios en el financiamiento partidario: “Buscan instalar nuevamente el discurso anticorrupción para limpiar su imagen, pero hay temas actuales que la sociedad no puede ignorar”.

Críticas a la situación económica y social

El legislador también apuntó al impacto de la situación económica en la vida cotidiana: “Hay gente que tiene dos o tres trabajos y aun así no llega a fin de mes. Eso es lo que realmente preocupa”.

Además, advirtió sobre iniciativas en debate vinculadas a discapacidad y salud mental, y pidió abordarlas con responsabilidad: “No se pueden tomar decisiones generalizadas que terminen afectando a quienes realmente necesitan asistencia”.

La interna del PJ y el desafío de reconstrucción

En el plano político, Zulli reconoció tensiones dentro del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, y llamó a priorizar la unidad.

“Veo un partido que, en vez de sumar, a veces excluye. Y eso es un error en este momento”, afirmó.

Para el diputado, el principal desafío es construir una alternativa que logre canalizar el descontento social: “Hoy hay una oposición, pero no hay nadie que esté logrando capitalizar ese malestar. Tenemos que trabajar en eso”.