Detuvieron en Chaco a un narco buscado por la Justicia Federal de Corrientes

Lo que comenzó como un operativo preventivo de rutina en territorio chaqueño terminó con un golpe a la impunidad de un sospechoso vinculado al narcotráfico. El martes por la tarde, efectivos policiales lograron la captura de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia Federal de Corrientes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:00, en la intersección de las avenidas Mañanes y San Martín, en la ciudad de General San Martín, Chaco. Allí, personal de la División Operaciones Drogas Interior realizaba tareas de identificación de personas y control de rodados cuando interceptaron a un sujeto de 30 años, de apellido Espíndola.

Alerta en el sistema

Al momento de verificar la identidad del demorado a través de la base de datos policial, los sistemas arrojaron una notificación de pedido de captura vigente. Según se informó, el requerimiento judicial provenía de la provincia de Corrientes, donde Espíndola está imputado en una causa federal por comercialización de estupefacientes.

Ante la peligrosidad y el tenor de la causa, los efectivos procedieron a la detención inmediata del hombre, quien fue puesto en condición de incomunicado. Durante la requisa, las autoridades también secuestraron su teléfono celular, el cual será sometido a peritajes para determinar posibles vínculos con organizaciones criminales de la región.

Traslado y disposición judicial

Tras los trámites de rigor en la comisaría local, se coordinó un operativo de seguridad para el traslado del detenido. Espíndola fue entregado a efectivos de fuerzas federales para ser conducido de regreso a la provincia de Corrientes.

Actualmente, el sospechoso se encuentra a disposición del juzgado federal interviniente, donde deberá prestar declaración en el marco de la investigación por narcotráfico que lo mantenía en condición de prófugo hasta su caída en el Chaco.

*Con información de Diario Chaco