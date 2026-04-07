Constataron irregularidades en una moto transportada por un correntino

En un operativo realizado por la Policía de Entre Ríos en el Puesto de Control Vial Nogoyá, se detectaron irregularidades en la documentación de una de las unidades trasladadas en una camioneta Toyota Hilux.



Fue en el marco de los operativos de prevención y seguridad vial que se llevan a cabo sobre la Ruta Nacional N° 12, efectivos de la Policía de Entre Ríos procedieron al secuestro de un motovehículo que presentaba serias irregularidades registrales. El conductor del rodado interceptado es un hombre de 44 años de edad, oriundo de la localidad correntina de Mocoretá.



El procedimiento tuvo lugar en el Puesto de Control Vial Nogoyá, cuando el personal policial detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Oeste-Este. Al realizar la inspección de la caja del vehículo, se constató que transportaba dos motocicletas de la marca Zanella.



Tras una verificación exhaustiva de los números de motor y chasis, los agentes lograron establecer que una de las unidades presentaba inconsistencias críticas entre el número de motor estampado físicamente y la identificación de la cédula presentada por el conductor.



Ante la evidencia de una presunta infracción legal, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Nogoyá. Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro formal del motovehículo y la correcta identificación del ciudadano de Mocoretá, Corrientes, quien quedó supeditado a la causa que continúa en etapa de investigación.