El pedido urgente de los fiscales del caso Loan

Los fiscales federales ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes formalizaron este martes un pedido con carácter urgente para que se determine una fecha de inicio para el juicio por el caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 y por el cual hay 17 personas procesadas.

Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel, fiscales Generales a cargo del Área de la Unidad Fiscal Corrientes, se presentaron en la mañana de este martes ante el Tribuna de los jueces Fermín Ceroleni y los subrogantes Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, para solicitar que se fije en forma "urgente" una fecha para el debate por la sustracción y el ocultamiento de Loan, así como por el encubrimiento.

Por las primeras figuras penales están implicadas 7 personas del entorno del menor y su familia y por las maniobras de entorpecimiento, otras 10.

En el mismo planteo, los representantes del Ministerio Público, reiteraron el pedido de participación de un total de siete fiscales, dada la complejidad de la causa, mensurada en la unión de dos expedientes, con más de 90 cuerpos y más de 900 páginas de material probatorio, según indicaron en el documento dirigido en las últimas horas al Tribunal.

Más fundamentos

También fundamentaron esa solicitud al señalar el considerable número de imputados que estarán sentados ante los jueces. Y añadieron que la intervención de varios representantes del Ministerio Público Fiscal no configura una multiplicidad de acusadores independientes, sino una única voluntad institucional que será ejercida de manera coordinada.

Recientemente, la Justicia admitió en Entre Ríos la participación de un equipo de fiscales en un complejo caso de narcotráfico en el que está acusado un productor ganadero de gran capacidad económica a quien se le descubrió un plan para asesinar a un fiscal, entre otros actores del caso.

Más allá de los planteos de la defensa, en esa causa, dada su complejidad, se autorizó la actuación de los fiscales de distrito de Paraná, junto con la representación de la procuraduría nacional especializada (Procunar).

Ese antecedente se remarcó en el planteo que Schaefer y Pourcel inscribieron este martes en el Tribunal que tiene en sus manos el caso Loan.

Fecha

El primer pedido para que en este debate participen siete fiscales se oficializó el 18 de febrero pasado, pero la admisión quedó en pausa luego de la audiencia preliminar del 27 de febrero, cuando los abogados de los sospechosos de participar de la desaparición y el encubrimiento reclamaron igualdad de armas en el proceso.

El tribunal presidido por Ceroleni hasta la actualidad no tomó una decisión ni sobre ese asunto, ni sobre una fecha para el juicio.