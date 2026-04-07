Desarticularon actividades de caza furtiva tras allanamientos en Corrientes

En un importante avance dentro de una causa que investiga infracciones a las leyes de protección de fauna, la Policía de Corrientes, a través de su división de Policía Rural y Ecológica de San Roque, efectuó una serie de allanamientos que culminaron con resultados positivos para la instrucción judicial.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en el Paraje Rosado Grande, en jurisdicción de la mencionada localidad correntina. La investigación, iniciada por un legajo relacionado con supuesta caza furtiva, permitió a las autoridades identificar fincas donde se presume se acopiaban elementos vinculados a esta actividad ilícita.

Durante las diligencias,

Asimismo, se halló un asta de ciervo, pieza que refuerza la hipótesis de la investigación sobre la captura ilegal de fauna silvestre en la región.

Todo el material incautado fue trasladado a la base operativa de la Policía Rural y Ecológica de San Roque, donde permanece a resguardo bajo custodia legal. La causa continúa su trámite administrativo y judicial en colaboración directa con la unidad fiscal de la zona, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.