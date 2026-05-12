Donald Trump afirmó que analiza anexar Venezuela a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que analiza “seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 del país norteamericano. La declaración fue difundida por el periodista de Fox News John Roberts a través de la red social X.

Según contó el presentador, Trump le realizó el comentario durante una conversación telefónica. En ese intercambio, el mandatario sostuvo que los venezolanos “lo aman” y remarcó el potencial petrolero del país sudamericano.

Respuesta desde Venezuela

Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde el Gobierno venezolano. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, descartó de plano cualquier posibilidad de anexión.

“Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez.

Antecedentes de las declaraciones de Trump

No es la primera vez que Trump hace comentarios similares sobre Venezuela. En los últimos meses ya había ironizado sobre la posibilidad de incorporar al país caribeño como un nuevo estado, especialmente después de eventos deportivos y anuncios vinculados al petróleo.

El mandatario también sostuvo días atrás que los venezolanos celebran las inversiones estadounidenses en el sector energético. Mientras tanto, Caracas insiste en mantener canales de cooperación con Washington, aunque rechaza cualquier idea relacionada con una pérdida de soberanía.