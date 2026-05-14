Cierran "Alligator Alcatraz", la cárcel para inmigrantes impulsada por Donald Trump

Tras gastar miles de millones de dólares para mantener bajo condiciones inhumanas a personas inmigrantes, la cárcel “Alligator Alcatraz” inaugurada en julio pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su política antimigración será cerrado a principios de junio, según anunció el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

De los 1.400 detenidos serán trasladados en las próximas semanas a otras dependencias. “Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito”, dijo DeSantis para justificar el centro construido de manera apurada y sin las condiciones de detención necesarias, en medio del Parque Nacional Everglades.

DeSantis tomó la decisión de ponerle fin al fugaz ícono de la política de persecución a migrantes impulsada por Trump en medio de un aumento de los costos operativos del centro, que ahora se estiman en casi mil millones de dólares. Por eso, las empresas contratadas por el estado de Florida para operar el centro de detención fueron notificadas el martes por la tarde de la clausura de las instalaciones.

El cierre se produce tras casi un año de litigios, crecientes costos operativos y denuncias de condiciones inhumanas. El lugar albergaba a casi 1.400 personas a comienzos de abril, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a solo 80 kilómetros de Mar-a-Lago, el resort de Trump donde el presidente Javier Milei asistió a varios encuentros realizados por su par norteamericano.

“Desde el día en que abrió sus puertas Alligator Alcatraz, estuve presente supervisando las condiciones inhumanas dentro de estas instalaciones”, declaró el legislador demócrata por Florida Alexander Frost, quien encabezó las denuncias contra las condiciones inhumanas de “Alligator Alcatraz”.

La apertura provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y grupos originarios cuyas tierras rodean el centro.

“Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas”, condenó Frost.

DeSantis indicó la semana pasada que los detenidos podrían ser trasladados a instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el pequeño aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, donde se montó la cárcel volvería a sus operaciones normales.

Página 12