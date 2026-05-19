Caso Loan: la Justicia inspeccionó la zona donde desapareció el niño

A un mes del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña (6), ocurrido el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio, este martes se realizó una inspección ocular en casa de la abuela del niño, el naranjal donde fue visto por última vez y el hotel donde se alojaron algunos de los imputados.

La Justicia de este modo inspeccionó los principales escenarios señalados en la investigación, con el fin de reconstruir los movimientos, recorridos y distancias antes del inicio del juicio oral, previsto para el 16 de junio.

La medida responde a la necesidad de obtener una perspectiva directa sobre los lugares y las circunstancias que rodearon uno de los casos policiales más resonantes a nivel nacional.

Entre los espacios que fueron inspeccionados desde esta mañana, la Justicia comenzó por la vivienda de la abuela Catalina, el campo lindero y el naranjal, lugar donde el niño fue visto por última vez.

Jorge Monti, abogado que representa a Mónica Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramínez, como así también a Bernardino Benítez, tío de Loan, consideró que “lo que nos interesa con el doctor (Marcelo) Hanson (ex abogado del matrimonio), es precisamente el naranjal, la zona cero“. En tanto que ”el lugar donde se encontró el botín y al hotel a nosotros no nos interesa porque nuestros clientes no participaron en ninguno de esos hechos", indicó a TN.

Con respecto a la pericia de esta mañana en la zona del naranjal, el letrado agregó que “el tribunal y nosotros hicimos algún tipo de referencia, pues llevábamos fotos que habíamos tomado, más otras imágenes que hay en el sumario. Permitieron, con un buen criterio del tribunal, de imponerse de la situación del lugar donde ocurrieron los hechos", agregó.

En cuanto al paso del tiempo, casi dos años desde que Loan desapareció, el abogado sostuvo que “cambió el acceso, hay más vegetación. Cuando vinimos la primera vez, lo había macheteado la policía, pero en lo que es la zona del naranjal, está igual”.

Autoridades



En la inspección participan jueces, fiscales, querellantes, defensores y representantes de todas las partes implicadas. Y también habló brevemente José, el padre de Loan: “Estamos bien, acá, en la espera y en la lucha, así que seguimos. vamos a seguir”, dijo el padre del menor, en medio del operativo.

La hipótesis central que guía el proceso sostiene que el niño, de 5 años, habría sido apartado del grupo de adultos y menores tras un almuerzo familiar en la casa de la abuela, en el paraje Algarrobal, y ocultado posteriormente.

La causa, que incorporó peritajes y declaraciones contradictorias durante casi dos años, mantiene sin esclarecer el paradero de Loan.

Defensora



Por otra parte, Agostina Furlán, abogada de Carlos Pérez y Victoria Caillava, imputados en el caso, dialogó con C5N sobre el avance de la inspección ocular que se realiza hoy en Corrientes. Dijo que "no sabemos qué pasó con el niño" y además, se refirió a la situación judicial de Pérez y Caillava, quienes permanecen encarcelados.

Aclaró que sus clientes están alojados en una cárcel de la provincia de Salta, "con los cuidados pertinentes. Tenemos varias objeciones con cosas que se hicieron muy mal con las recolecciones de evidencias, y llegado el momento vamos a realizar las presentaciones".

