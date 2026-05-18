Caso Loan: "Esperamos que alguno de los imputados se quiebre" dijo la fiscal Pourcel

La fiscal federal, Tamara Pourcel, brindó detalles en el programa streaming "O sea... digamos", de El Litoral, sobre el procedimiento que se llevará adelante el martes en la localidad de 9 de Julio en el marco del caso Loan Peña.

La inspección, que comenzará a las 10 en la casa de la abuela del menor, busca contextualizar los escenarios de la desaparición y el posterior entorpecimiento de la causa. Con la presencia de jueces, 13 testigos y el imputado Antonio Benítez, la Justicia busca reconstruir el rompecabezas antes del juicio oral.

El recorrido y los puntos de concentración

La inspección ocular está planteada como un paso previo fundamental al debate oral que iniciará el 16 de junio.

Según detalló la fiscal Pourcel, el recorrido está diseñado para unir los puntos relevantes para la investigación en curso:

Casa de la abuela: punto de inicio de la actividad a las 10.

El naranjal: sitio donde fue visto el menor por última vez.

Lugar del hallazgo del botín: escenario clave para la reconstrucción de la sustracción.

Hotel "Despertar del Iberá": este punto fue pedido específicamente por el Ministerio Público Fiscal.

Sobre el hotel, Pourcel explicó que allí las 10 personas acusadas de entorpecimiento montaron una "base operativa para aislar, influir y manipular a testigos y menores".

Participantes y rol de los testigos

El procedimiento contará con una logística importante debido a la cantidad de partes involucradas.

Participarán los tres jueces del Tribunal, fiscales y defensores.

La fiscal detalló que serán 13 personas convocadas, incluyendo familiares de Loan y de los propios imputados.

Pourcel aclaró que, por resolución del Tribunal, los testigos no prestarán declaración testimonial ni contestarán preguntas en el lugar; su función será exclusivamente "contextualizar e identificar los lugares".

Situación de los imputados y detenidos

De cara al juicio, la mayoría de los acusados permanecen detenidos. Una de las novedades de la jornada será el traslado de Antonio Benítez desde la Unidad Penal N°7 del Servicio Penitenciario Federal.

Aunque su defensa pidió que pudiera ver a sus hijos, el Tribunal solo autorizó su presencia para la inspección.

Respecto a la causa por entorpecimiento (conocida como el grupo de los "falsos agentes de la Fundación Dupuy"), solo permanece detenido Nicolás Soria.

Pourcel justificó esta medida por su "mayor grado de peligrosidad", señalando que se lo acusa de delitos que van desde usurpación de títulos (haciéndose pasar por Interpol) hasta estafa a la administración pública y suministro de estupefacientes.

Expectativas ante el juicio oral

Con un expediente que ya supera los 100 cuerpos y miles de páginas digitales, la fiscalía mantiene la esperanza de que el debate oral traiga la verdad que la sociedad reclama.

"Esperamos que este juicio también nos ayude a que alguno de los imputados se puedan quebrar y nos digan dónde está", comentó al respecto Pourcel y finalizó diciendo que "estamos, al igual que la familia, en búsqueda de la verdad".