Corrientes: un hombre murió tras el incendio de su casa en el barrio Villa García

Un hombre de 78 años murió este martes tras el incendio de su casa en el barrio Villa García, en la ciudad de Corrientes. El siniestro se registró durante la madrugada y generó un importante despliegue de emergencia.

El incendio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Estado de Israel, entre Río Juramento y Las Piedras. Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado por una estufa encendida.

Tras controlar las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima dentro de la vivienda. De acuerdo a los testigos, el hombre vivía solo y tenía problemas motrices.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos junto a policías de la Comisaría Quinta, quienes realizan el protocolo correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

Con información de Radio Sudamericana.