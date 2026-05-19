¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Chiqui Tapia Lourdes Sánchez 25 de Mayo
Chiqui Tapia Lourdes Sánchez 25 de Mayo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 19 de mayo

Por El Litoral

Martes, 19 de mayo de 2026 a las 07:20

Corrientes: tras 30 años, cierra una histórica zapatería de la peatonal Junín

Corrientes: murió una joven de 16 años tras un accidente en el día de su cumpleaños

Lourdes Sánchez habló de su alcoholemia positiva: "Por 60 días no podré usar el automóvil"

La Unne prevé finalizar el hotel escuela del Iberá en el primer trimestre de 2027

El tiro del final dejó con las manos vacías a Regatas

Tragedia en Corrientes: va a juicio el caso del coche narco que atropelló y mató a una maestra

Encontraron muerta a una mujer en Mocoretá: el fiscal alertó sobre teorías falsas del caso

Córdoba es el campeón de Liga Próximo
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD