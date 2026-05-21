La madre de Wanda Nara fulminó a varias conductoras: "Todas juntas no hacen tu rating"

La victoria de Wanda Nara en la categoría mejor conductora de los Premios Martín Fierro 2026 sigue provocando un fuerte revuelo en el ambiente artístico. Después de las repercusiones que generó el premio y de los cuestionamientos de distintas figuras de la televisión, su madre, Nora Colosimo, decidió salir públicamente a respaldarla con un encendido descargo en redes sociales.

La empresaria se quedó con una de las ternas más comentadas de la noche, superando a reconocidas conductoras como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco y Pamela David. El resultado rápidamente abrió el debate en programas y redes sociales, donde muchos pusieron en duda la elección.

Frente a esa situación, Nora Colosimo decidió intervenir con una serie de publicaciones dirigidas tanto a los detractores de Wanda como a las figuras que cuestionaron el resultado. “La envidia que manejan, waaaaaaw”, escribió en uno de sus primeros mensajes.

Luego, intentó levantarle el ánimo a su hija y dejó en claro que, para ella, el respaldo más importante es el del público. "No necesitás la aprobación de tus colegas/artistas", sostuvo.

Además, defendió la legitimidad del premio argumentando que el reconocimiento apuntaba al presente televisivo y no a la trayectoria acumulada. "La gente ya te eligió. Se premiaba la conducción, no los años ni las trayectoria", expresó.

Nora Colosimo apuntó contra las críticas

Con el correr de las horas, los mensajes fueron subiendo de tono. Nora Colosimo destacó los números de audiencia que consiguió su hija y comparó su desempeño con el de las demás conductoras nominadas.

"La gente te eligió primero con picos de rating de 14 puntos. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating", lanzó contundente.

También dejó una frase dirigida a quienes todavía cuestionan la premiación: "Soporten". Y reforzó su postura con otra declaración: "La gente te eligió, Aptra te premió".

En otro tramo del descargo, la madre de Wanda cuestionó la actitud que habrían tenido algunas figuras durante la ceremonia de entrega. "Este año a ver si trabajan educación en tv, dado que no la escucharon, no la saludaron", escribió.

Finalmente, cerró su publicación con una fuerte crítica: "Son poco profesionales y después quieren ganar".

Durante la gala, Nora Colosimo acompañó a su hija desde la mesa principal y recibió un sentido agradecimiento cuando Wanda subió al escenario a recibir la estatuilla.

"Se lo quiero dedicar a mamá. Ella siempre quiso ser actriz, su gran sueño era ser acrtiz y postergó todos sus deseos para acompañar a sus hijas. Nunca dejen atrás sus sueños", expresó emocionada la conductora frente a todos los invitados.

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