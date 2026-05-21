La T y La M vuelven a musicalizar la pasión argentina con Tierra de Campeones

El fenómeno popular de La T y La M vuelve a cruzarse con la pasión futbolera y presenta Tierra de Campeones: Del agradecimiento a la nueva ilusión, un EP que retoma el espíritu de los himnos espontáneos nacidos al calor de la consagración mundialista y proyecta esa emoción hacia lo que viene.

Después del impacto de “Pa’ la Selección”, una de las canciones que acompañó el recorrido de la Scaloneta durante el Mundial de Qatar y se transformó en parte de los festejos populares, el dúo apuesta nuevamente a ponerle voz al sentimiento colectivo. “Cuando el pueblo canta, pasan cosas”, parece ser el espíritu detrás de este nuevo lanzamiento, pensado como una banda sonora para volver a creer.

“Tierra de Campeones nace desde el orgullo por lo vivido, pero también desde la ilusión intacta de seguir soñando”, expresan como concepto central de un trabajo que busca conectar el recuerdo de la gloria con la ansiedad de un nuevo desafío.



Tres canciones para celebrar el pasado y mirar al futuro

El EP está compuesto por tres temas que recorren distintas emociones ligadas al universo de la Selección Argentina. La elección del número tampoco parece casual: tres canciones que dialogan simbólicamente con las tres estrellas conquistadas y con el deseo de defender una historia que todavía sigue escribiéndose.

“Hoy juega la Argentina” retrata ese ritual que atraviesa generaciones: la previa de cada partido, la camiseta lista, los nervios compartidos y la sensación de que, durante 90 minutos, todo se detiene. Es la postal del hincha en cualquier rincón del mundo, atravesado por la misma ansiedad.

Por otro lado, “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” funciona como un homenaje a quienes hicieron posible la conquista, una especie de agradecimiento colectivo convertido en canción. Mientras tanto, “Argentino yo soy” aparece como una declaración de identidad, un tema pensado para unir a quienes viven el fútbol desde cualquier lugar del planeta bajo una misma bandera.

Con este lanzamiento, La T y La M vuelve a apoyarse en la emoción popular y en el pulso de las tribunas para construir canciones destinadas no solo a escucharse, sino también a gritarse, cantarse y compartirse en comunidad.

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