“Avispón Verde”: el Municipio apuesta a concientizar sin sancionar

En Corrientes, una nueva herramienta de concientización vial y convivencia urbana comenzó a llamar la atención en las calles: el llamado “Avispón Verde”, un vehículo municipal que apunta a informar y generar cambios de conducta sin recurrir a sanciones.

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó a Hoja de Ruta el espíritu de la iniciativa. “La idea es concientizar, informar al vecino sobre el cumplimiento de las reglas mínimas de convivencia y lograr que cada uno se vea en el espejo”, señaló.

Se trata de una prueba piloto que comenzó la semana pasada y que, según indicaron desde el municipio, tuvo una recepción positiva. “Hay sorpresa porque el municipio busque estos mecanismos de comunicación, pero en general la reacción es muy buena”, sostuvo el funcionario.

A diferencia de otros dispositivos de control, el “Avispón Verde” no tiene un enfoque punitivo. “El infractor no es un enemigo. Es una persona que circunstancialmente comete una falta. Yo mismo cometí muchas infracciones”, reconoció Barrios, al explicar que el objetivo es desdramatizar la sanción y promover una relación más cercana entre el Estado y los ciudadanos.

Además, la iniciativa no se limita al tránsito. El alcance incluye otras normas de convivencia como el manejo de residuos, ruidos molestos, uso del espacio público y habilitaciones comerciales. “El denominador común es mejorar la convivencia en la ciudad”, explicó.

En sus primeros recorridos, el dispositivo ya mostró resultados concretos: conductores que se colocan el casco tras la advertencia, peatones que corrigen su comportamiento o vecinos que modifican conductas en el momento. “Es aprender a conversar entre el gobierno y los vecinos”, resumió.

El proyecto se enmarca en una política más amplia orientada al orden urbano. Según Barrios, la gestión apunta a “desanarquizar” distintos aspectos de la vida cotidiana, desde el tránsito hasta el uso del espacio público. “No vamos a ser Suiza, pero podemos ser una ciudad mucho más ordenada”, afirmó.

Por ahora, el “Avispón Verde” funciona con un solo vehículo y en horarios limitados, pero el plan es ampliar su presencia en la ciudad. En paralelo, el municipio avanza con otras herramientas, como el sistema de videomultas, que se encuentra en etapa de implementación.

En un contexto de recursos limitados, desde la gestión destacan el valor de este tipo de iniciativas. “A veces no hace falta tanta plata, sino ingenio para generar impacto”, concluyeron.