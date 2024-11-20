"Hay voluntad política de aprobar el Presupuesto 2025, ojalá tengamos todos racionalidad", señaló el senador correntino Ignacio Osella, en Hoja de Ruta. El legislador se refirió a la importancia de contar con la ley de cara al año entrante. También aseguró que el panorama interno en la Unión Cívica Radical, es expectante de cara a las elecciones.

"Está la voluntad política de aprobarlo", señaló el senador. Con respecto a la disputa política que vive Corrientes en el bloque oficialista, Osella aseguró que no puede afirmar que influya en el resultado final.

"Esperemos que no. Esperemos que tengamos todos racionalidad y avancemos con el presupuesto. Es una ley fundamental para la gestión del año que viene", agregó.

El legislador además analizó la realidad de su partido y dijo que "parecería ser que no está esa voluntad de votar en todos". "Nosotros, en nuestro sector, pensamos que sí, que se debe votar lo más pronto posible", sostuvo.

En tanto, mencionó que si bien no tuvo diálogos recientes con el senador Colombi, "parecería ser que no tiene vocación de regularización del partido". "Nosotros damos una explicación clara de por qué queremos que se regularice el partido lo más rápidamente posible. En el caso de él, no sé cuáles son sus razones. Parecería ser que no hay razones que tienen que ver con una estrategia que no tiene razón de ser", destacó.

"Hay una necesidad de tener autoridades legítimamente constituidas antes de fin de año, con el fin de empezar el año con un partido llevando adelante todas las negociaciones para las Elecciones", sostuvo. En tanto, aseguró que "las cosas están complicadas".

