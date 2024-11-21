"El Presupuesto 2025 tiene equilibrio fiscal y un bajo nivel de endeudamiento", aseguró en Hoja de Ruta, el diputado del oficialismo y titular de la comisión de Hacienda, Norberto Ast. El legislador aseguró que las críticas por parte de la oposición son "porque algo tienen que decir" y destacó la planificación en salud y educación.

La Cámara de Diputados de Corrientes otorgó este miércoles media sanción al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial correspondiente al año 2025 –Presupuesto- enviado por el Poder Ejecutivo.

"En términos generales es un presupuesto que además tiene tres áreas específicas, como la salud, la educación y la seguridad. Representan el 52% del total", sostuvo. "Si le agregamos los municipios estamos en el orden del 65% del total de los recursos de libre disponibilidad para estos ítems", sumó Ast.

El legislador, en tanto, se mostró crítico ante los reclamos de la oposición que este miércoles rechazó el proyecto de ley.

"Es porque no tienen conocimiento de cómo se gestiona, de cómo son las estructuras orgánicas de una administración. Se basan sobre determinados renglones", aseguró.

"En un área hay un ministro, pueden haber varios subsecretarios, en cada subsecretaría pueden haber directores generales, los directores generales a su vez tienen direcciones, y muchas veces todos estos organismos internos de las distintas áreas aparecen en los renglones del presupuesto con determinados montos. Entonces hay una lectura errónea muchas veces ahí", dijo. "La oposición algo tiene que decir", sostuvo.

