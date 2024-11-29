Nación desembolsó fondos de asistencia a tabacaleros correntinos. Se trata de una asistencia que se destina de manera directa a los productores y fue solicitado a través del plan de Asistencia Extraordinaria por Sequía. "Hay buenas expectativas para el 2025", indicó en Hoja de Ruta, el Interventor del Instituto Provincial del Tabaco, ingeniero Alejandro Correa.

La noticia fue confirmada por el Interventor del Instituto Provincial del Tabaco, ingeniero Alejandro Correa. Al respecto precisó: "Los funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Nación informaron que la operación fue concretada y constituye una suma por mil millones de pesos, la que será distribuida a los tabacaleros, en el marco del "Proyecto de Asistencia Extraordinaria para Compensación de Pérdidas por Contingencias Climáticas, para Productores de la Microrregión Río Santa Lucía", aclaró el titular del Instituto Provincial del Tabaco.

Buenas expectativas

"Estamos en etapa de plantación, porque se planta escalonado ya que no todos los productores plantan en una misma época. Pero están con tabacos plantados de 45 días, más o menos", indicó. "Nosotros estamos hablando entre 850 y 900 familias de productores. En cada familia hay por ahí hay dos o tres productores entonces llegarán a los mil", sumó sobre la cantidad de productores.

La superficie plantada de tabaco ronda anda en 850 hectáreas. "Pero uno tiene que tener una idea de que un productor saca una hectárea en toda la área", explicó.

"La campaña 25 es la que está plantada ahora. Particularmente esta campaña ya está echada y no hay mayores inconvenientes. Yo creo que hay muchas expectativas. Los productores están entusiasmados y rogando que el clima nos acompañe", sostuvo Correa en El Litoral Radio.

