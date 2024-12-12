¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Reunión interministerial

Coordinan acciones para proteger a la niñez y la adolescencia

En el encuentro se coordinaron acciones para optimizar la atención y contención de niños institucionalizados.

Por El Litoral

Jueves, 12 de diciembre de 2024 a las 11:24

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, encabezó este martes una nueva reunión interministerial de la que participaron los titulares de las carteras de Educación, Seguridad, Hacienda y representantes de Salud Pública y Desarrollo Social y sus equipos técnicos. En el encuentro se coordinaron acciones para optimizar la atención y contención de niños institucionalizados.

En un encuentro clave, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni convocó a autoridades provinciales para avanzar en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Participaron la ministra de Educación, Práxedes López; el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; y representantes de áreas estratégicas como Salud, Desarrollo Social y la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DiPNA).  

Durante la reunión se trabajó en:  
🔹 Salud: Presentación del protocolo para situaciones de crisis.  
🔹 Seguridad: Coordinación del protocolo de actuación conjunta.  
🔹 Programas sociales: Desarrollo de un sistema de acogimiento alternativo con municipios y localización de centros de atención en el interior.  
🔹 Asistencia: Recursos para familias en contextos críticos.  
🔹 Cuidadores especializados: Creación de un programa de atención hospitalaria o prolongada.  

Este espacio reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con políticas públicas integrales y coordinadas, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la infancia y la adolescencia correntina.

