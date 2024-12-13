Estudia ingeniería aeronáutica, fue becada y quiere volver a Corrientes cuando se reciba. Se trata de Marisa Calvo, una joven de 21 años oriunda de Virasoro que ahora estudia en la Universidad de La Plata.

En Hoja de Ruta, Calvo contó los detalles de cómo es vivir en otra provincia y estudiar una carrera vinculada a los aviones que no podría ejercer en su localidad.

"Yo quiero recibirme y llevar mi título a mi pueblo. Pero es muy difícil porque no están dadas las condiciones. Por eso pensé como se puede vincular el campo -que en Corrientes aflora- con mi profesión", contó.

Así creó un proyecto que intentó presentar en varias empresas regionales con el objeto de usar aviones como herramienta de trabajo.

Calvo detalló que fue becada en múltiples oportunidades, entre ella, por la Municipalidad de Virasoro. "Aún así es muy difícil vivir acá. Por eso tuve que trabajar y estudiar y se me complicó mucho. La situación económica no es fácil", señaló.

“Marisa será un ejemplo a seguir por una juventud que sueña con salir adelante, pero choca con las dificultades de un país inestable”, señaló previamente el intendente Emiliano Fernández y comentó que “con la voluntad de estudiar y progresar y con un Estado presente vamos a lograr que, así como Marisa muchos jóvenes más puedan perseguir sus sueños y hacerlos realidad”.

Mirá la nota completa