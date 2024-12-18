"Más libertades en el campo permiten trabajar sin tanta regulación y más en la ganadería"

"Más libertades en el campo permite trabajar sin tanta regulación y más en la ganadería", señaló Pablo Sánchez, vicepresidente tercero de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) a Hoja de Ruta. El referente destacó que aunque fue un año complicado, las libertades burocráticas alivianaron al sector.

"Como balance podemos decir que fue un año difícil y complejo, tal vez más de lo que se esperaba. Hay un país que está tendiendo a estabilizarse, falta mucho pero hay un cambio de tendencia", analizó el referente.

Para él, en 2024, "se tomaron muy buenas decisiones a reclamos". "Atendiendo los reclamos históricos de los productores con la apertura de exportaciones irrestrictas y de alguna manera eso pudo sostener los precios, ya que el consumo interno estuvo absolutamente frizado, pero la exportación traccionó muy bien y Argentina vislumbra récords de exportación de carne este año, que es el sendero por el que tenemos que ir para aumentar la producción, para de esa manera generar más riqueza, más trabajo y todo salir adelante", indicó.

Para él, la libertad de ejercer el comercio en el campo permiten trabajar "sin tanta regulación, tanta distorsión, tanto vericueto. "Hay más ganadería, para nosotros es fundamental", sostuvo. "La competencia siempre es sana, siempre genera que se destaquen los mejores y eso impulsa al resto a levantar la vara y no caer", aseguró.

