Norte Grande: "Es necesario que el Gobierno Nacional invierta en rutas nacionales"

Sesionó por última vez en el año el Parlamento del Norte Grande y por Corrientes participaron el senador Diógenes González y el diputado Norberto Ast. En diálogo con Hoja de Ruta el senador González detalló los proyectos aprobados por unanimidad para Corrientes.

"Se trabajó durante dos días. Son cerca de 12 comisiones, con más de 80 temas, son un total de 130 legisladores de las 10 provincias del NOA y NEA, con una temática muy diversa", explicó el senador.

"El sistema de transporte eléctrico del año 90 establece un sistema sumamente centralista sobre la forma de que se factura la energía y los aspectos que tienen que ver con el traslado de la energía. Son totalmente contrarios a los intereses de las provincias más cercanas del centro del país, que terminamos pagando una energía más cara, por distintos motivos, que tienen que ver con los sistemas de facturación, que hacen que tengamos un sistema enormemente desigual", explicó.

"Se planteó directamente un pedido al Congreso de la Nación de la derogación de esa ley nacional y el reemplazo por un sistema más equitativo", sumó.

"En la Comisión de Infraestructura, que también la integra el diputado Norberto Ast, se determinó justamente la emergencia vial. Hay una falta de inversión y la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública produce un daño tremendo en la seguridad y en la productividad de toda nuestra región. Así que es sumamente vital que el Gobierno Nacional retome la agenda de inversión o por lo menos los recursos para que las provincias puedan invertir sobre las rutas nacionales", sostuvo.

