"Laudelina es inocente, fue vilmente utilizada por su vulnerabilidad", aseguró la abogada de la tía de Loan Peña, Monica Chirivin, en Hoja de Ruta. Detalló por qué rechazó el careo con su marido y aseguró que "no quiere enfrentarse con él porque está enojada".

"La única novedad que he podido observar es que hay nuevos rastrillajes en lugares específicos. Si hay más que avance la causas, no los veo. Simplemente veo diligencias", destacó la abogada.

Sobre el rechazo al careo que solicitó la defensa de Benítez, el marido de Laudelina, destacó que "El careo surge de dos declaraciones distintas de imputados controversia. Y acá no hay controversia alguna. Laudelina no quiere enfrentarse con su marido. Está enojada. Ella se siente impotente y no quiere hablar con él".

Chirivin resaltó que: "Acá hay que trabajar con otras cosas, más allá de los detenidos, porque quienes tienen que hablar no están presos".

La abogada destacó que está "convencida de la inocencia" de Laudelina. "Estoy convencida de que es ajena al hecho y que fue vilmente utilizada por su vulnerabilidad". Señaló la necesidad de que el abogado Codazzi explique su vinculación con los hechos. "La manipularon para llevarla. ¿A dónde se vio que a una fiscalía se llega a las 2 de la mañana? Y lleven a dos mujeres en la nada y cambian de auto. Son cosas irregulares totalmente".

Sobre si la Justicia está cerca de encontrar a Loan, sostuvo que no pierde las esperanzas. "Yo quiero pensar que algunos de los institutos y la gente que está trabajando con su señoría van a aportar datos más específicos. Ojalá que así sea, que no se dilate más", agregó.

