Morales Maciel asume su tercer mandato en San Cosme y anticipa una transición ordenada

La intendenta electa de San Cosme, Verónica Morales Maciel, confirmó que asumirá el próximo viernes 5 de diciembre a las 20.30 en la Plaza Bartolomé Mitre, en un acto organizado por el Concejo Deliberante. Será su tercer mandato al frente del municipio.

Durante una entrevista con Hoja de Ruta, Morales Maciel explicó cómo será el cronograma institucional: por la mañana del mismo día, se realizará la jura de los nuevos concejales y la elección de autoridades del cuerpo, mientras que la asunción del Ejecutivo municipal se concretará por la noche.

La intendenta electa aseguró que mantiene diálogo con la actual viceintendenta y que espera tener un diagnóstico exacto del municipio una vez que formalmente asuma.

“Voy a tener un panorama bien claro recién cuando me haga cargo. Hoy no puedo decir mucho porque desconozco realmente la situación. Todas son versiones extraoficiales”, sostuvo. Anticipó que la próxima semana tendrá “contacto con toda la documentación” para evaluar el estado administrativo y financiero.

Morales Maciel está finalizando su función en el Ministerio de Desarrollo Social, donde actualmente trabaja. “Estoy cerrando las cuestiones pendientes. Presento mi renuncia mañana y estoy hasta el viernes en el Ministerio”, confirmó.

Consultada sobre la energía para continuar en la gestión pública después de tantos años de trabajo territorial, aseguró: “La política tiene que ser dinámica. El acompañamiento y el cariño de la gente es lo que hace que no me canse y quiera seguir trabajando por mi comunidad”.

Respecto a la conformación del equipo municipal, la intendenta electa adelantó que ya tiene su gabinete listo, pero sin nombres públicos por ahora. “Ya está definido, pero todavía ellos no saben”, dijo entre risas.

