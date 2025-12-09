Noelia Bazzi reasume en Bella Vista: “La ciudad es exigente y eso nos obliga a superarnos”

La intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, habló en Hoja de Ruta en la previa a su acto de asunción —que se realizará mañana a las 10— y adelantó cómo será el inicio de su segundo mandato al frente de una de las ciudades más pujantes de la provincia. Por la tarde viajará a la capital para acompañar la jura de Juan Pablo en Corrientes.

Bazzi describió a Bella Vista como “una ciudad muy exigente, que siempre pide más”, y aseguró que ese rigor ciudadano fue clave para que las gestiones municipales mantengan “la vara muy alta”. “Es un gran honor ser reelecta. Mi compromiso es duplicar el trabajo y mejorar todo lo que sea posible”, afirmó.

Confirmó que habrá cambios en el gabinete, tanto por nuevas designaciones como por una decisión política de “oxigenar el equipo” y darle una impronta distinta al segundo período.

El nuevo viceintendente será el pediatra Enrique Ferreira, quien asumirá junto a ella.

Bazzi se mostró dentro del sector “menos optimista” respecto al escenario económico nacional y provincial: “Creo que va a ser un año difícil. Será necesario achicar gastos y administrar con mucha responsabilidad”.

Recordó que la suspensión de la Fiesta Nacional de la Naranja fue el primer paso en ese sentido, una decisión que —si bien generó un fuerte impacto— consideró necesaria para priorizar servicios esenciales.

La intendenta remarcó que Bella Vista sostiene servicios municipales que demandan un presupuesto elevado: 11 salas de atención primaria de salud, Servicio de emergencias 24/7, Extensión áulica universitaria. “Todo eso debe cuidarse. Antes que cualquier evento, garantizamos salud, salarios y educación”, sostuvo.

