Tassano: "La Planta de Residuos Cloacales está más parada que la Autovía 12 por Nación"

"La Planta de Residuos Cloacales está más parada que la Autovía 12 por Nación", sostuvo en Hoja de Ruta el intendente de Capital, Eduardo Tassano. En un análisis de su gestión, el funcionario destacó el plan de ecologización que llevaron adelante en Corrientes.

"Es una obra nacional de la que no se habla nunca y es muy importante porque tenemos la responsabilidad de cuidar el ambiente y el río Paraná", destacó. Además, resaltó que el gobernador Valdés reclama ante autoridades nacionales por esta paralización.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Capital se estima que beneficiará a más de 400.000 correntinos. Es la obra de saneamiento ambiental más grande de la ciudad que se lleva adelante entre los gobiernos provincial y municipal.

"Nosotros tenemos un tesoro en esta ciudad que es el río Paraná. Limpio como para meterse al agua. Ese es un valor en el mundo en estos tiempos. Por eso es tan importante cuidarlo", destacó.

Tassano también se refirió a la baja de coparticipación nacional. "La baja es impactante, más del 10% o 15%. A nosotros lo que nos significa es tener cuidado en encarar obras nuevas", dijo.

Además, señaló que no tiene información oficial. "Una de las versiones es que aparantemente la Nación durante los primeros meses coparticipó de más y ahora como que hay un ajuste tratando de cobrarse. Y que a partir de julio se acomodaría", sostuvo. Además, dijo que otra de las versiones es que "se debe a la baja de consumo generalizada".

