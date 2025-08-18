González: "En el Congreso vamos a trabajar políticas públicas nacionales para Corrientes"

La alianza Vamos Corrientes oficializó a sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre. El actual senador provincial Diógenes González será quien encabece la lista de diputados nacionales de la fuerza oficialista, acompañado por la ministra de Educación Práxedes López y el dirigente Carlos Hernández.

En diálogo con Hoja de Ruta, González agradeció la confianza de su espacio político. “Es un voto de confianza que me ha dado la alianza Vamos Corrientes y, en particular, nuestro partido. Ahora hay que llevar la misma agenda que impulsamos en la Legislatura al Congreso de la Nación”, afirmó.

El senador destacó que Corrientes tiene “un modelo de desarrollo bien definido” y remarcó la importancia de conseguir respaldo nacional para ese camino: “Necesitamos políticas públicas que apalanquen esta estrategia, que impulsen inversiones, generen empleo genuino y fortalezcan el federalismo económico y productivo”, señaló.

Consultado sobre la campaña en marcha, González subrayó que la prioridad está puesta en las elecciones provinciales del próximo 31 de agosto. “De acá al 31 no existe una campaña nacional de Vamos Corrientes. Estamos todos muy enfocados en la campaña de gobernador y de los intendentes”, sostuvo.

Finalmente, valoró el peso territorial del oficialismo. “Contamos con el acompañamiento de 65 intendentes sobre 74 municipios, lo que demuestra la fortaleza de la gestión de Gustavo Valdés y el prestigio de los jefes comunales en sus comunidades. Estamos convencidos de que vamos a tener un muy buen resultado electoral”, concluyó.

