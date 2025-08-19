Lisandro Paleari: "Queremos una gestión transparente y de cara al vecino en Goya"

En medio de un clima de fragmentación partidaria y a menos de dos semanas de las elecciones, el candidato a intendente de Goya por el Partido Justicialista, Lisandro Paleari, habló en Hoja de Ruta sobre el escenario político local, sus propuestas de campaña y la necesidad de “dar la cara a los vecinos”.

En las últimas horas se conoció la suspensión de referentes partidarios inhabilitados para ejercer cargos públicos. “Es público conocimiento que el presidente del partido en Goya, Marcos Bassi, hoy trabaja para otra alianza. Sin embargo, la gran mayoría de los compañeros, consejeros y congresales están dentro de nuestra alianza Primero Goya, que yo encabezo como candidato a intendente”, explicó Paleari.

El candidato justicialista reconoció que la situación interna “no es la ideal”, aunque destacó que la división afecta también a otros espacios. “Hoy se acompaña más a candidatos o frentes que a partidos como estructuras únicas. Lo vemos en la UCR, en el liberalismo, en todos. Nosotros, en cambio, venimos trabajando unidos, con el acompañamiento de muchos sectores que antes estaban alejados del justicialismo”, aseguró.

El candidato resaltó que su campaña se apoya en un plan de gobierno elaborado junto a equipos técnicos y a partir de reuniones con vecinos, empresarios y organizaciones locales. Entre los ejes prioritarios, destacó la necesidad de una gestión municipal transparente.

“Hoy es muy difícil acceder a los números del municipio: qué ingresa, cuánto se gasta, en qué se invierte. Vamos a democratizar esa información para que cualquier vecino pueda consultarla a través de una página web. Cuando no hay nada que esconder, tiene que ser así”, remarcó.

